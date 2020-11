Ludwigshafen – Versuchter Einbruch

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen dem 30.10.2020 und 04.11.2020 versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Benngewannstraße einzubrechen. Der Versuch misslang jedoch. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an der Haustür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

