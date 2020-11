Ludwigshafen – Straßenbauarbeiten in der Rosenwörthstraße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Straßenerneuerungen wird die Rosenwörthstraße in der Notwende ab Montag, 9. November, zwischen dem Grenzweg und dem Einmündungsbereich Am Brückelgraben abschnittsweise gesperrt. Die Arbeiten umfassen den Straßenunter- und oberbau, die Straßenentwässerung sowie die Gehwege und die Beleuchtung. Eine direkte Verbindung des Neubaugebiets Notwende Melm über die Rosenwörthstraße zur Notwendestraße und zurück wird in der gesamten Bauzeit nicht möglich sein. Eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert. Die Arbeiten werden, beginnend am Grenzweg, in drei Bauabschnitten ausgeführt und voraussichtlich bis Ende März 2021 andauern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 660.000 Euro. Der Bereich Tiefbau der Stadtverwaltung bittet Verkehrsteilnehmer*innen die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen zu entschuldigen.

