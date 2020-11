Ludwigshafen – Rollerdiebstahl

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte entwendeten zwischen dem 31.10.2020 und dem 02.11.2020 ein Kleinkraftrad. Der Roller war im Tatzeitraum in der Oskar-Vongerichten-Straße abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

INSERAT

Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen www.turmrestaurant.de