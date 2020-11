Ludwigshafen – Fasnacht 20/21 kommt aus der Cloud

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Unser Hashtag #fasnachtindercloud

„Dieses Jahr ist so anders als sonst. Weil wir nicht zusammenkommen können, wollen wir den Fasnachtern unserer Stadt eine Plattform bieten und ein bisschen „Fasnacht in der Cloud“ feiern. Wir freuen uns auf Gäste im närrischen Wohnzimmer“, so beschreibt der Präsident des Großen Rates Christoph Heller die Lage zu kurz vor dem

Datum, das normalerweise den Beginn der fünften Jahreszeit einläutet.



Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hatte der Große Rat der Ludwigshafener Karneval-Vereine bereits im Sommer entschieden, im kommenden Winter keine Fasnachtsveranstaltungen in Ludwigshafen zu feiern. Dem Dachverband der Ludwigshafener Fasnachter gehören zwölf Vereine an. Alle Präsidenten und Vorsitzenden der Mitgliedsvereine hatten sich Ende Mai gemeinsam und einstimmig mit dem Vorstand des Großen Rates zu diesem Schritt entschlossen.

„Leider haben wir mit unserer damaligen Einschätzung der Situation richtig gelegen.In diesem Fall wäre ich gerne im Irrtum gewesen,“ so Heller. „Die Infektionslage ist mehr als kritisch. Wir bitten alle Fasnachter unserer Stadt, sich an die Regeln zu den Kontaktbeschränkungen zu halten. Keine Party in diesem Jahr, denn die Gesundheit

aller steht auf dem Spiel. Der Auftakt der Kampagne wäre die Straßenfasnacht am 14.11.20 am Lichttor gewesen. Deswegen haben wir gemeinsam mit den Huddelschnuddlern einige große Banner in der Stadt aufgestellt. Wir grüßen alle

Narren, aber nur mit Abstand und hoffen auf die Eröffnung 2021/22 im November 2021,“ beschreibt Heller die Überlegungen.

Der Große Rat wird in den sozialen Netzwerken unter dem Motto „Fasnacht in der Cloud – Willkommen im närrischen Wohnzimmer“ eine Kampagne mit Videos, Bildern und einigem mehr aufsetzen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Bürger mitmachen. Jede Närrin und jeder Narr kann uns seinen Beitrag schicken. Egal ob Büttenvortrag aus der heimischen Küche, Spagat im Wohnzimmer oder Musik aus der Badewanne. Wir freuen uns über alles, was Spaß macht und jugendfrei ist“, sagt Großer Rat der Ludwigshafener Karneval-Vereine e. V. Christoph Heller, Präsident

Heller mit einem Augenzwinkern.

„Wir wollen sichtbar sein – gerade in dieser schweren Zeit. Unsere Aufgabe, den Menschen Frohsinn, Humor und Unterhaltung zu bieten, ist dieses Jahr wichtiger denn je.“, so Heller weiter.

Besonders wichtig sei die Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen, die derzeit ebenso wie alles andere schwer umzusetzen sei. Diese Arbeit will der Große Rat durch eine Spendenaktion unterstützen. „Wir bitten alle, die es ermöglichen können,um eine kleine Spende. Am Aschermittwoch 2021 werden wir dann diese Spendengelder für Projekte in der Jugendarbeit unserer Vereine verteilen. Jeder Spender erhält als Dankeschön einen Pin von uns!“, so Christoph Heller zum Abschluss.

Kontoverbindung für die Spenden-Aktion

Großer Rat der Ludwigshafener Karneval-Vereine e. V.

VR Bank Rhein-Neckar e. G. IBAN: DE18 6709 0000 0002 0135 84

Sparkasse Vorderpfalz IBAN: DE71 5455 0010 0000 0113 38

Spendenzweck: Kinder- und Jugend in der Fasnacht

Einsendungen der Beiträge an vizepraesidentin@grosser-rat-lu.de.

Facebook.com/grosserratlu, Instagram.com/grosserrat, www.grosser-rat-lu.de

