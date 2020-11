Ludwigshafen – Examens- und Begrüßungsfeiern für insgesamt 24 Auszubildende – „Hohe praktische Ausbildungsqualität beim Roten Kreuz“

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. „Der Beruf der Pflege ist Arbeit mit Menschen und damit etwas ganz Besonderes. Dabei wird Ihnen auch viel zurückgegeben. Ich gratuliere Ihnen zum bestandenen Examen“, sagte Carlo Bansah, Geschäfts-führer der DRK-Altenhilfe Vorderpfalz bei der Examensfeier im DRK Pflegeheim „In der Melm“. Neun examinierte Altenpflegerinnen, sechs Altenpflegehelferinnen und ein Altenpflegehelfer freuten sich über die erfolgreich abgelegten Examen. „Wir sind stolz auf Sie! Ich finde es großartig, dass Sie mit Herzblut dabei sind. Damit haben Sie einen Beruf mit ausgezeichneten Zukunftsperspektiven“, ergänzte Jürgen Stephan, Leiter des DRK-Pflegeheimes.

Nicht nur über die Blumen und Buchgeschenke, sondern auch über ihre Berufswahl freuten sich die neuen Altenpflegerinnen nach der dreijährigen Ausbildung, von denen jetzt sechs im Pflegeheim und der Sozialisation arbeiten. „Ich habe erst zwölf Jahre als Altenpflegehelferin gearbeitet und nach der Familienphase die Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin absolviert. Jetzt habe ich mehr Verantwortung und darf zum Beispiel Kompressionsverbände anlegen, Medikamente richten und Wunden versorgen“, freute sich Angela Guillement (40). „Ich bin durch meine Cousine zur Pflege gekommen und habe das einjährige Altenpflegehelfer-Examen gemacht. Es macht mir Spaß, den Menschen zu helfen. Die Arbeit ist vielseitig und abwechslungsreich. Nun mache ich weiter und lerne den Pflegefachmann mit der generalistischen Ausbildung.

Wegen den Corona-Hygieneregeln gab es eine gesonderte Begrüßungsfeier für die acht neuen Auszubildenden, von denen jeweils die Hälfte die einjährige Altenpfleghelfer-Ausbildung und die dreijährige generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann absolvieren möchten. „Die Qualität der praktischen Ausbildung ist entscheidend für die pflegerische Zukunft. Wir stellen beim Roten Kreuz eine hohe, praktische Ausbildungsqualität sicher“, ergänzte Jürgen Stephan. Maßgeblich für den Erfolg der Ausbildung ist Sabine Schwöbel, die als freigestellte Praxisanleiterin viel dazu beiträgt, dass die Qualität der Ausbildung im DRK-Pflegeheim auf diesem hohen Niveau ist. „Je nach Ausbildungsjahr begleite ich die Schülerinnen und Schüler. Sie setzen das theoretisch Gelernte bei uns praktisch um. So begleite ich alle bis zu den jeweiligen Examen. In diesem Jahr startet die generalistische Ausbildung, die dann auch EU-weit zugelassen ist. Ein Novum in der Pflege“, berichtete Praxisanleiterin Sabine Schwöbel.



„Ich bin Krankenschwester aus Georgien. Mein Diplom habe ich auf der Flucht verloren. Daher möchte ich jetzt die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau absolvieren“, erzählte Diana Kurbanova (31). „Ich komme aus Eritrea und bin seit vier Jahren in Deutschland. Jetzt freue ich mich auf die einjährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer“, erzählte Michael Zeweldi (25). Interessierte für den Pflegeberuf können gerne im DRK-Pflegeheim „In der Melm“ ein Praktikum absolvieren. Weitere Informationen bei Sabine Schwöbel unter Tel.: 0621 / 635 135 12 oder E-Mail: s.schwoebel@kv-vorderpfalz.drk.de.