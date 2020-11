Ladenburg – Verkehrsunfall – Pkw kollidiert mit landwirtschaftlichem Fahrzeug – Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fahrer eines Nissan kollidierte am Donnerstagmorgen gegen 9.20 Uhr auf der L 597 in Fahrtrichtung Mannheim mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Der Traktor fuhr vor dem Pkw aus einem Feldweg auf die Landstraße in dieselbe Fahrtrichtung. Der Fahrer des Nissan setzte zum Überholen des Traktor-Anhänger-Gespanns an. Vermutlich ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, bog der Traktor dann nach links in einen anderen Feldweg ab. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug-Gespann. Der Nissan war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn wurde nach dem Zusammenstoß gereinigt. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, zu melden.

