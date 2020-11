Heidelberg – 51-jähriger Mann vermisst – Fahndung mit Lichtbild

Mannheim/Heidelberg/Stuttgart/ Von Sonntag, 8. November 2020 an, gilt in Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne. Eine wesentliche Änderung: Der Quarantänezeitraum wird von 14 auf 10 Tage verkürzt. Die neue Verordnung berücksichtigt weiterhin verschiedene Ausnahmen von der Quarantänepflicht. INSERAT Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen www.turmrestaurant.de Von Sonntag, 8. November 2020 an, gilt in Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung ... Mehr lesen »