Eberbach – Von Brems- auf Gaspedal gerutscht – 11.000 EUR Schaden

Mannheim-Mallau/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 12:30 Uhr in der Helmertstraße auf Höhe des Parkhauses eines Möbelhauses. Eine 30-Jährige Frau hielt verkehrsbedingt an, blinkte und wollte anschließend auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand einparken. Ein hinter ihr fahrender 55-Jähriger Mann in seinem Dacia bemerkte die Situation zu spät und fuhr der Frau ... Mehr lesen »