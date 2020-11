Speyer – Malteser helfen beim Leben retten – Kostenfreie Erste-Hilfe-App verfügbar – Kurse finden weiterhin statt.

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Erste Hilfe ist Pflicht, auch in Corona-Zeiten. Doch ohne kontinuierliche Übung geraten einige Inhalte des letzten Erste-Hilfe-Kurses auch mal in Vergessenheit. Bei Unsicherheit und zum Auffrischen bietet die neue, erweiterte Erste-Hilfe-App des Malteser Hilfsdienstes Unterstützung mit den wichtigsten Themen rund um die Erste Hilfe und die Erste Hilfe bei Kindernotfällen kompakt auf einen Blick. Die interaktiven Sofortmaßnamen führen Schritt für Schritt durch einen Notfall. „Es werden beispielsweise die drei Maßnahmen aufgelistet, die notwendig sind, um das Bewusstsein zu prüfen: ansehen, ansprechen und anfassen“, berichtet Heinz-Peter Sauer, Leiter der Ausbildung der Malteser in Speyer. „Mit Erklärungen unterlegte Bilder demonstrieren die Handgriffe bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung. So kann man mit den Erste-Hilfe-Tipps Kenntnisse und Fähigkeiten wiederauffrischen und vertiefen. Ein sinnvolle Beschäftigung, wenn es im Lockdown mal langweilig wird.“

Zudem kann man direkt den nächsten Kurs bei den Maltesern buchen und weitere Informationen über die Malteser und deren vielfältigen Dienste und Aktivitäten erhalten. Denn den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses kann die App nicht ersetzen. Mit Abstand und unter strengen Einhaltung der Hygieneregeln bieten die Malteser in Speyer und Umgebung nach wie vor Kurse an. Die bisherige Erste-Hilfe-App der Malteser wurde seit ihrem Start über 100.000 Mal heruntergeladen. Die jetzt überarbeitete Version ist kostenlos für iOS und Android im jeweiligen App-Store abrufbar. Kursanmeldung über die App oder unter www.malteser-kurse.de