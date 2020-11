Metropolregion Rhein-Neckar – Tesla eröffnet erstes regionales Service-, Auslieferungs- und Verkaufscenter

Mannheim/Ludwigshafen/Heidelberg(Werbung/Pressemeldung) – Tesla expandiert im Ballungsraum Mannheim/Ludwigshafen/Heidelberg und eröffnet am Saarburger Ring 19-21 das erste Tesla Center der Region. Dieses integriert die Bereiche Service, Auslieferung und Verkauf erstmals unter einem Dach. Dabei unterstützt das Design der neuen Niederlassung Teslas vollständig digitalen Prozess, der es Interessenten und Kunden erlaubt, sämtliche Schritte von Beratung und Probefahrt über Kauf, Auslieferung und Service auf Wunsch ohne Kontakt mit Mitarbeitern durchzuführen. Auch der klassische Weg per direktem Kontakt und Ansprechpartner bleibt weiter möglich.

Das neue regionale Center ist Teil Teslas genereller Deutschland-Expansion sowie der neuen Ausrichtung integrierter Niederlassungen. Dank der Nähe zu den Autobahnen A6 und A5 ist das Tesla Center am Saarburger Ring auch aus dem gesamten Einzugsgebiet zwischen Frankfurt und Stuttgart gut erreichbar. Kunden waren für Wartungsarbeiten mit Werkstattbedarf bislang auf die Standorte Stuttgart und Frankfurt angewiesen, die Auslieferung von Neufahrzeugen erfolgte ebenfalls ab Frankfurt oder gar München. Das große Wachstum für Tesla in der Region, die strategisch günstige Lage sowie das Potential zukünftiger weiterer Expansion gaben letztlich den Ausschlag für die Wahl der neuen Niederlassung am Saarburger Ring.

Tesla Zentren (Service, Auslieferung und Verkauf) finden sich in Deutschland bislang in Hannover, Hamburg, Berlin und Köln. Eine Übersicht sämtlicher deutscher Tesla Niederlassungen finden Sie hier (Service) und hier (Verkauf).

Wichtigste Fakten zum neuen Tesla Center am Saarburger Ring:

Webseite Tesla Center Saarburger Ring

Integriertes Konzept von Service, Auslieferung und Verkauf unter einem Dach

Unterstützung der wichtigen Tesla Region im Ballungsraum Mannheim/Ludwigshafen/Heidelberg

Erstmalig Service und Auslieferung für die Region

Strategisch günstige Lage mit guter Erreichbarkeit aus dem gesamten Einzugsgebiet

Platz für aktuellen Bedarf und mögliche weitere Expansionen

Optimale Unterstützung von Teslas digitalem Kundenerlebnis (kontaktlos: Test/Beratung, Kauf, Service, Auslieferung)

