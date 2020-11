Maxdorf – Verkehrsunfallflucht unter Betäubungsmitteleinfluss

Maxdorf/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 04.11.2020 gegen 12:40 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Maxdorf zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Nachdem der 28-jährige PKW-Fahrer an geparkten PKW vorbeifuhr, kam dieser zunächst auf die Gegenfahrbahn und verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem er zunächst ein Verkehrsschild touchierte, riss der Fahrer das Lenkrad herum und fuhr, statt in eine Hauswand, in eine Grundstückeinfriedung aus Betonpalisaden. Der Mann blieb unverletzt und flüchtete zunächst mit dem beschädigten PKW. Er konnte im Rahmen der Fahndung im Bereich des Tierparks Birkenheide angetroffen werden. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dafür hatte er jedoch Betäubungsmittel konsumiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin hatte der Mann einen offenen Strafbefehl. Das Geld konnte durch Verwandte aufgebracht werden, so dass der Mann nicht der Justizvollzugsanstalt zugeführt werden musste.

Gegen den Unfallfahrer wurden Verfahren eingeleitet wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er muss mit einer hohen Geldstrafe rechnen. Auch gegen den Halter des PKW wurde ein Verfahren eingeleitet, wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.