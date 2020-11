Mannheim – Kinder- und Jugendbeteiligung in Mannheim – Stadtteilversammlung für Kinder und Jugendliche aus Schönau

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kinder und Jugendlichen aus Schönau sind aufgerufen, sich einzubringen: Im Rahmen der 68DEINS! Kinder- und Jugendbeteiligung veranstaltet das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro eine Stadtteilversammlung in Schönau. In verschiedenen Kinder- und Jugendforen in Schulen, Verbänden, Vereinen, im Jugendtreff, Jugendhaus oder in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe treffen sich die Mitarbeiter*innen des Kinder- und Jugendbüros mit jungen Menschen aus Schönau, um über deren Anliegen und Themen zu sprechen. In diesen Foren werden Präsentationen erarbeitet, die dann bei der Stadtteilversammlung

am Mittwoch, 18. November, ab 16:30 Uhr,

in einer zoom-Konferenz aus dem Jugendhaus Schönau Politiker*innen aus dem Bezirksbeirat und Gemeinderat, Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Mitgliedern der Vereins- und Verbandsarbeit vorgestellt werden. In der Versammlung versuchen die jungen Menschen dann, erwachsene Mitstreiter*innen aus Politik, Verwaltung und Vereins- und Verbandsarbeit für ihre Anliegen zu gewinnen. Alle Interessierten können sich gerne vorab an info@68deins.de wenden, 68DEINS! beantwortet gerne alle Fragen und organisiert die Veranstaltungen vor Ort. Unter der E-Mail-Adresse gibt es auch den Zugang zur zoom-Konferenz.

Hintergrund:

Die Versammlung wird organisiert vom 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro Mannheim. Das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro Mannheim befindet sich in der Trägerschaft des Stadtjugendring Mannheim e.V. sowie der Stadt Mannheim, Jugendamt und Gesundheitsamt und Fachbereich Demokratie und Strategie/Kinderbeauftragte.