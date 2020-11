Ludwigshafen – Junger Mann in der Maudacher Straße angefahren

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Ein 20-Jähriger wurde am Dienstag (04.11.2020) von einem Pkw erfasst und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann war gegen 6.40 Uhr zu Fuß in der Maudacher Straße unterwegs, als er die Straße überqueren wollte. Hierbei erfasst ihn ein 48-Jähriger mit seinem Pkw. Durch den Aufprall zog sich der 20-Jährige leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .