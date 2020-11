Landau/Germersheim/Südliche Weinstraße – Abhol- und Lieferservices Südpfälzer Gastronomen

Landau/Germersheim/Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Landau/Germersheim/Südliche Weinstraße/Metropolregion) – „Die Gastronomen haben sich in den letzten Monaten viele Gedanken gemacht und funktionierende Hygienekonzepte erarbeitet, um ihren Gästen einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen. All diese Mühen sind jetzt überholt. Das bedauern wir sehr. Doch angesichts der immens hohen Zahl an Corona-Infektionen lautet das oberste Gebot, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Dazu ist es auch notwendig, Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren. Hol-und Bringdienste sind gestattet. Deshalb unterstützen Sie die heimische Gastronomie indem Sie diese Services nutzen“, so die Landräte Dr. Fritz Brechtel (GER), Dietmar Seefeldt (SÜW) und Oberbürgermeister Thomas Hirsch (Landau).

Die beiden Tourismusvereine Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V. und Südliche Weinstrasse e.V. sowie die Wirtschaftsförderung der Stadt Landau möchten die betroffenen Betriebe unterstützen und haben die Angebote von Gastronomiebetrieben aus der Region zusammengefasst. Auf ihren jeweiligen Webseiten gibt es eine Übersicht der Gastronomiebetriebe, die aktuell Bestellungen online oder telefonisch entgegen nehmen und einen Abhol- und/oder Lieferdienst anbieten. Die Listen sind im Aufbau und werden nach und nach ergänzt.

Die jeweiligen Übersichten findet man unter:

Landkreis Germersheim: www.suedpfalz-tourismus.de/genuss-wein/gastronomie/abhol-und-lieferservices.html; die Liste ist auch über die Seite der Kreisverwaltung www.kreis-germersheim.de/coronavirus verlinkt.

Weitere Angebote für diese Übersicht können an info@suedpfalz-tourismus.de gemeldet werden.

Landkreis Südliche Weinstraße: www.suedlicheweinstrasse.de/service/informationen-zum-corona-virus/abhol-und-lieferdienste-gastronomen

Weitere Angebote bitte melden an: info@suedlicheweinstrasse.de

Stadt Landau: www.landau.de/lieferservice

Weitere Angebote bitte melden an: jasmin.seither@landau.de

