Landau – Für eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur – Fertigstellung des Umbaus der Anschlussstelle Landau-Zentrum West – OB Thomas Hirsch: „Großer Gewinn für die Stadt Landau und die gesamte Region“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Gute Nachrichten in schwierigen Zeiten: Die Arbeiten des Landesbetriebs Mobilität an der Anschlussstelle Landau-Zentrum West sind abgeschlossen. Nach rund zweijähriger Bauzeit kann der Verkehr an der wichtigen Verbindung, die A65 und L509 mit dem städtischen Straßennetz verknüpft, ab sofort wieder fließen. Ergänzend zum Bau des neuen Kreisverkehrs und der Errichtung einer sechs Meter hohen Lärmschutzwand wurden jetzt im zweiten Bauabschnitt eine Brücke zur Überführung der K5 und ein rund 100 Meter langes Trogbauwerk errichtet. Oberbürgermeister Thomas Hirsch begrüßt die Fertigstellung des wichtigen Verkehrsprojekts und betont die Bedeutung für die Stadt Landau und die gesamte Region.

„Der Ausbau der Anschlussstelle Landau-Zentrum West zu einem leistungsfähigen Verkehrsknoten ist ein großer Gewinn für den (Wirtschafts-)Standort Landau als Versorgungszentrum und die Verkehrsinfrastruktur der gesamten Region“, betont der Stadtchef. „Wir freuen uns, dass Bund und Land diese Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrssituation umgesetzt haben und danken den Bürgerinnen und Bürgern für die Geduld während der Bauzeit“, so Hirsch. Insgesamt haben Bund, Land und Stadt rund 7,5 Millionen Euro in die Anbindung der L 509 und der K 5 an die A 65 investiert. Der Bund hat rund 5 Millionen Euro, das Land 1,7 Millionen Euro und die Stadt Landau rund 750.000 Euro für die Maßnahme bereitgestellt.

