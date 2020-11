Hockenheim – Blutspenderehrung ohne Begegnung

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Blutspenderehrung der Stadt Hockenheim kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht durchgeführt werden. Sie war ursprünglich für Dienstag, 10. November, vorgesehen. Der wichtige Beitrag der Blutspen-derinnen und Blutspender für die Gesellschaft wird deshalb aber nicht ver-gessen. Die Stadt Hockenheim ehrt die 32 Blutspender für ihr Engagement dennoch. Sie erhalten als Zeichen des Danks jeweils eine Blutspenderehren-nadel des Deutschen Roten Kreuzes in verschiedenen Stufen und eine Rennstadtkarte des Hockenheimer Marketing Vereins. Die Gutscheinkarte wird in einem persönlichen Brief von Oberbürgermeister Marcus Zeitler den Blutspenderinnen und Blutspendern neben der Urkunde und der Ehrennadel des DRK zugesendet.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler bedauert die Absage der Blutspendereh-rung sehr. „Die 32 Hockenheimer Blutspenderinnen und Blutspender haben dazu beigetragen, Kranke und Verletzte in den baden-württembergischen Krankenhäusern mit Blut und Blutbestandteilen zu versorgen. Sie helfen da-mit anderen, die dringend Blut und Blutbestandteile benötigen und sind damit das wichtigste Glied in der Blutversorgungskette“, betont Zeitler. „Jürgen Bitt-ner und Christian Chmielewski seien besonders erwähnt. Sie werden mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet, denn sie waren über 100 Mal Blutspen-den“, ergänzt er.

Auch der Blutspendebeauftragte des DRK-Ortsvereins Hockenheim, Fabrice Kühnhenrich, stellt die Bedeutung des freiwilligen und unentgeltlichen Einsat-zes der Blutspenderinnen und Blutspender heraus. „Auch das perfekteste medizinische Versorgungssystem ist bei schweren Verletzungen und lebens-bedrohlichen Krankheiten ohne Blut nicht funktionsfähig. Zur Blutspende gibt es keine Alternative“, mahnt Kühnhenrich.

Jede Blutspende zählt!

OB Marcus Zeitler und Fabrice Kühnhenrich sprechen ihren ganz besonde-ren Dank und ihre Wertschätzung den 32 Hockenheimerinnen und Hocken-heimern für ihre Blutspenden aus. „Neben einer Urkunde und der Ehrennadel erhalten die zu ehrenden Blutspenderinnen und Blutspender in diesem Jahr die Rennstadtkarte des Hockenheimer Marketing Vereins, die in über 40 Ge-schäften, Restaurants oder Freizeiteinrichtungen vor Ort eingelöst werden kann. Ein Beitrag für die lokale Wirtschaftsförderung in dieser schwierigen Zeit“, so Zeitler.

Abschließend ruft Fabrice Kühnhenrich auf: „Jede Spende zählt! Blut erfüllt unzählige, unersetzbare Aufgaben im menschlichen Körper. Helfen Sie und spenden auch Sie Ihr Blut.“ Die Blutspende findet jeden dritten Dienstag im Monat von jeweils 14.30 bis 19.30 Uhr im DRK-Gebäude, Im Auchtergrund 1 in der Pestalozzi-Halle unterhalb der Stadthalle in Hockenheim statt. „Alles was Sie für eine Blutspende brauchen ist ein Termin. Er kann über das Terminreservierungssystem des Blutspendedienstes online über die Home-page https://terminreservierung.blutspende.de/m/hockenheim-halle bezie-hungsweise die Blutspende-App oder telefonisch unter der Hotline 0800/1194911 vereinbart werden. Der Personalausweis und rund eine Stunde Zeit sind mitzubringen“, so Kühnhenrich.

Die geehrten Blutspenderinnen und Blutspender:

• Blutspender – Ehrungsstufe 10 (Ehrennadel in Gold):

Sandra Bohr, Karin Eustachi, Sven Janson, Benno Lerch, Karzan Mohammad, Gerhard Pappenberger, Julia Roth, Nicole Schwarz, Kevin Siebig, Sophia Wächter.

• Blutspender – Ehrungsstufe 25 (Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl 25):

Sabine Benecke, Bernhard Elk, Günter Kraus, Barbara Mutterer, Er-hard Pochaba, Linda Pochaba, Dieter Riedel, Manfred Schier.

• Blutspender – Ehrungsstufe 50 (Ehrennadel in Gold mit goldenem Ei-chenkranz und eingravierter Spendenzahl 50):

Sergio Renato Fernandes da Silva Vaz, Michael Keller, Manfred Lo-rat, Robert Neitzel, Dietmar Risler

• Blutspender – Ehrungsstufe 75 (Ehrennadel in Gold mit goldenem Ei-chenkranz und eingravierter Spendenzahl 75):

Ulrich Hemminger, Alexander Türmer.

• Blutspender – Ehrungsstufe 100 (Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 100):

Jürgen Bittner, Christian Chmielewski