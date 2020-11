Heppenheim – Gedenkfeiern zum Volkstrauertag

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie finden in den Heppenheimer Stadtteilen keine öffentlichen Gedenkfeiern zum Volkstrauertag statt. Als sichtbares Zeichen des Gedenkens sind die Ehrenmale beflaggt und die Kranzniederlegung wird in aller Stille ohne Öffentlichkeit vollzogen. Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Heppenheim am Ehrenmal in der Gräffstraße findet ebenfalls nicht wie gewohnt statt. Die Kranzniederlegung zum Gedenken für Opfer von Krieg und Gewalt erfolgt im kleinen, nichtöffentlichen Kreis.

