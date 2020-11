Heidelberg – Welche Behandlung ist die beste bei Hirntumoren im Kindesalter? Weltweite Studie wird mit 2,2 Mio. Euro gefördert

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Deutsches Krebsforschungszentrum) –

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung (DKS) fördert mit 2,2 Mio. Euro die vom

Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) initiierte erste klinische Phase

III Studie, um die besten Behandlungsmöglichkeiten bei bestimmten chronisch

verlaufenden Hirntumorerkrankungen im Kindesalter zu untersuchen. Verglichen

werden zwei Standard-Chemotherapien und eine zielgerichtete Therapie, um

weltweit die wirksamste und die verträglichste Behandlung als

Standardtherapie für die jungen Patienten zu etablieren.

Das “Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg” (KiTZ) ist eine gemeinsame

Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), des

Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) und der Universität Heidelberg (Uni

HD).

Sie sind die häufigsten Hirntumoren bei Kindern: Niedriggradige Gliome (Low

Grade Glioma: LGG), eine Gruppe langsam wachsender Hirntumoren, die meist

bei Kleinkindern auftreten und oftmals einen chronischen Verlauf nehmen. Die

Überlebensrate zehn Jahre nach der Diagnose liegt bei 90 Prozent. Die

Tumoren sind durch wechselnde Phasen von Wachstum und Stillstand

gekennzeichnet. Viele Kinder benötigen im Laufe ihres Lebens daher mehrere,

manchmal bis zu fünf verschiedene Therapien.

Bei einem Drittel der jungen Patienten können die Tumoren nicht durch eine

Operation entfernt werden und führen zu Sehstörungen, halbseitigen

Lähmungen, Hormonstörungen und Krampfanfällen. “Wir können diese Tumoren

bislang nicht heilen, sondern nur durch Chemotherapien das Wachstum stoppen

oder sie so lange wie möglich zurückdrängen”, sagt KiTZ-Direktor Olaf Witt,

der am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) die Klinische

Kooperationseinheit Pädiatrische Onkologie leitet und leitender Oberarzt am

Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) ist. “Die Behandlung ist jedoch mit

teilweise starken Nebenwirkungen und Spätfolgen für die Patienten

verbunden.”

Eine verträglichere Therapieform könnten sogenannte MEK-Inhibitoren sein:

Forschungsarbeiten um KiTZ-Direktor Stefan Pfister und

Forschungsgruppenleiter David Jones haben eine Überaktivierung eines

molekularen Signalwegs in den LGGs entdeckt, der die Zellvermehrung aus dem

Ruder laufen und die Tumoren wachsen lässt. Die MEK-Inhibitoren wirken

dieser Fehlregulation gezielt entgegen und zeigten in klinischen Phase I/II

Studien mit LGG-Patienten bereits vielversprechende Ergebnisse.

“Bislang gab es jedoch keinen systematischen Vergleich, inwieweit diese

Therapie tatsächlich wirksamer und langfristig mit weniger Nebenwirkungen

für die jungen Patienten verbunden ist, als die Chemotherapien”, erläutert

Witt. Mit der globalen Studie LOGGIC (Low Grade Glioma in Children), die am

KiTZ in Kooperation mit seinen beiden Trägern UKHD und DKFZ geleitet wird,

ermöglicht die Deutsche Kinderkrebsstiftung durch eine Förderung von 2,2

Mio. Euro erstmals eine klinische Phase III Studie auf diesem Gebiet, mit

dem Ziel, diejenige Behandlung zu identifizieren, die den Patienten am

meisten hilft.

Dazu werden rund 300 Patienten nach dem Zufallsprinzip einem von drei

Behandlungsarmen zugeteilt: Einer Kombinationstherapie mit den üblicherweise

bei LGG eingesetzten Chemotherapeutika Carboplatin und Vincristin, einer

Behandlung mit dem Standard-Chemotherapeutikum Vinblastin und einer Therapie

mit dem MEK-Hemmer Trametinib.

“Wir untersuchen nicht nur die Wirksamkeit und die Verträglichkeit, sondern

auch, ob die Therapie zu einer Verbesserung der Seh- und motorischen

Alltagsfunktionen der Patienten insgesamt führt. Patienten, bei denen sich

in einem der beiden Chemotherapiearme die Behandlung als unwirksam

herausstellen sollte, können ihre Therapie mit Trametinib fortsetzen”,

erklärt Olaf Witt. “Darüber hinaus werden wir erstmalig umfangreiche

molekulare Untersuchungen zu den Erbgutveränderungen in allen Tumoren

durchführen, um herauszufinden, warum manche LGGs gut auf eine Behandlung

ansprechen und andere nicht.”

Die Studie wird europaweit und in Australien in insgesamt 15 Ländern

durchgeführt und die ersten Patienten sollen Anfang des Jahres 2021

eingeschlossen werden. Olaf Witt ist zuversichtlich, dass die Studie die

Behandlung für die jungen Patienten nachhaltig verbessern wird: “Durch die

großen Fallzahlen und das randomisierte Design versprechen wir uns sehr

belastbare Aussagen, um weltweit eine bessere und schonendere neue

Standardtherapie für die jungen LGG Patienten einführen zu können.”

Über die Deutsche Kinderkrebsstiftung:

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung ist eine Einrichtung der Deutschen

Leukämie-Forschungshilfe, dem Dachverband von 77 Elternvereinen in ganz

Deutschland. Sie fördert und finanziert kliniknahe und patientenorientierte

Forschungsprojekte. Damit sollen die Heilungschancen verbessert, sichere

Behandlungen gewährleistet, neue Therapieansätze gefunden und Spätfolgen

verringert oder völlig vermieden werden. Als Mitglied im weltweiten Netzwerk

von Eltern mit krebskranken Kindern, der Childhood Cancer International

(CCI), die 1994 unter dem Kürzel ICCCPO gegründet wurde, ist sie eine von

derzeit 171 Elterngruppen krebskranker Kinder aus 88 Ländern. Die Arbeit der

Deutschen Kinderkrebsstiftung und der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe –

Aktion für krebskranke Kinder – finanziert sich überwiegend aus Spenden und

Mitgliedsbeiträgen.