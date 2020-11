Heidelberg -GEDOK-Galerie präsentiert: #supportyourlocalartists -23 Künstlerinnen bieten 100 Originalarbeiten zu fairen Preisen!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – #supportyourlocalartists!

INSERAT

Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen www.turmrestaurant.de

23 Künstlerinnen der GEDOK-Heidelberg gehen in diesem außergewöhnlichen Jahr neue Wege. Über 100 Originalarbeiten zu fairen Preisen aus den Bereichen Malerei, Objekt, Zeichnung, Grafik und Fotografie werden angeboten.

KUNST TO GO präsentiert sich 3 Tage kompakt in der GEDOK-Galerie in Heidelberg sowie das erste Mal in einer Online-Galerie auf https://www.gedok-heidelberg.de/kunst-to-go-2020/

Online können die Arbeiten vom 21.11. bis 31.12.2020 besichtigt und erworben werden.