Mannheim – Prof. Dr. Diana Pretzell wird Bürgermeisterin für Bürgerservice, Klima- und Umweltschutz sowie technische Betriebe

Der Gemeinderat hat in seiner heutigen Sitzung (3. November) die diplomierte Forstwirtin und Journalistin Prof. Dr. Diana Pretzell zur neuen Bürgermeisterin für das Dezernat V mit den Bereichen Bürgerservice, Klima- und Umweltschutz und technische Betriebe gewählt. Die 49-Jährige wurde mit 39 von 45 abgegebenen Stimmen gewählt. Pretzell wird ihr neues Amt am 1. Januar 2021 antreten und ist für die Dauer von acht Jahren gewählt worden.

„Ich gratuliere Prof. Dr. Diana Pretzell zur Wahl zur Bürgermeisterin und wünsche ihr für ihre neue Aufgabe alles erdenklich Gute. Als bisherige Mitarbeiterin des WWF Deutschland ist sie bestens mit einem breiten Spektrum an umweltpolitischen Aufgaben vertraut. Als ehemalige Leiterin von PLENUM Naturgarten Kaiserstuhl hat sie zudem Erfahrungen mit der Integration von politischen Prozessen in Verwaltungsabläufe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

Die gebürtige Rheinländerin mit Wurzeln im Schwarzwald hat zunächst ein Diplom der Forstwissenschaft in Freiburg und anschließend ein Diplom des Journalismus in Stuttgart abgelegt. 2003 hat sie zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz“ in Freiburg promoviert. Danach war sie Leiterin der Geschäftsstelle Naturgarten Kaiserstuhl, bevor sie beim WWF Deutschland zunächst Leiterin des Naturschutzes und schließlich Direktorin der Biodiversitätspolitik war. 2017 wurde Pretzell von der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde zur Honorarprofessorin ernannt. Sie ist Mitglied von Bündnis 90/DIE GRÜNEN.

„Gerne übernehme ich die vielfältige Aufgabe, Mannheim hinsichtlich Umwelt- und Bürgerthemen in eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft zu führen. Dem Gemeinderat danke ich für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf eine enge Kooperation mit allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten sowie mit der Stadtverwaltung. Vielfalt sichern in der Stadt für Bürgerinnen und Bürger und ihre unverfälschte Natur sowie die schrittweise Umsetzung eines ambitionierten Plans für ein klimaneutrales Mannheim sollen Meilensteine meiner Amtszeit werden“, erklärt Pretzell.

