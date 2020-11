Mannheim – Porschefahrer auf der Sonderburger Straße kommt auf die Gegenspur – Motorradfahrer stürzt

Mannheim/Mannheim-Schönau (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Dienstag gegen 11:15 Uhr auf der Sonderburger Straße leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Porsche-Fahrer war auf der Sonderburger Straße in Richtung Waldhof unterwegs, als er einen Fahrradfahrer überholte und dabei so weit auf die Gegenfahrbahn geriet, dass ein 64-Jähriger Seat-Fahrer und der hinterherfahrende 18-Jährige Motorradfahrer, welche in Fahrtrichtung Blumenau unterwegs waren, eine Vollbremsung machen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Der junge Mann stürzte dabei und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen übernahm die Erstversorgung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690, zu melden.