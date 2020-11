Ludwigshafen – Bernhard Wadle-Rohe (Die Linke) kandidiert in Ludwigshafen Nord als Ortsvorsteher

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Einstimmig ohne Gegenkandidat wurde Bernhard Wadle-Rohe, 68, verheiratet zum Ortsvorsteherkandidat der Partei DIE LINKE für die Ortsvorsteherwahl am 10. Januar 2021 in der Nördlichen Innenstadt gewählt. Er ist parteiunabhängig

und verfügt als Rentner über die Zeit um sich mit viel Fleiß und Engagement um die Belange des vernachlässigten Stadtteils Nördliche Innenstadt zu kümmern.

Seine Kandidatur wird von allen Gremien der Partei DIE LINKE, denen er angehört, unterstützt. Er wohnt seit 1994 im Hemshof und ist mit einer gebürtigen Hemshöferin verheiratet.Seine langjährige Erfahrung in der politischen Auseinandersetzung prädistiniert ihn für eine spannende und vielfältige, multikulturelle Stadtteilpolitik ohne parteipolitische Scheuklappen.Sein 50 Punkte Kommunalpoitisches Programm für den Hemshof umfaßt u.a.

eine Wiederbelebung des Prinzregentenstraßenfestes ebenso wie ein eigenes Budged für den Ortsbeirat. Er will keinen Abriß historischer Gebäude und kämpft für einen sozialen Treffpunkt im Orstvorsteherbüro. Dem Kinderparadies will er ein Baggerland in Kinderhand angliedern und für Senioren will er viele, vandalismussichere Sitzbänke installieren.

Ein multikuklturelles Stadtteilgremium soll die Parallelgesellschaften entschärfen und Verbindendes zwischen den Kulturen schaffen. Der OK muß erhalten bleiben und die Theaterlandschaft des Hemshofes gilt es zu fördern und zu schützen. Für die zukünftige Verbindung zwischen Hemshof und Innenstadt fordert er ein klares Konzept der Stadtführung zur Bewältigung der Abrißmaßnahmen und zur Versorgung der Bevölkerung.

