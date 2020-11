Frankenthal – Sachbeschädigung an einer Glasvitrine

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Durch den Geschädigten wird mitgeteilt, dass die Glasvitrine, welche sich vor seinem Verkaufsgeschäft in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 4, befindet, durch bislang unbekannte Täter beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.