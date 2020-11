Schifferstadt – Radlergruppe Pedal4Trees pflanzt Blutbuche – Auftakt der Rathausaktion „Baumspenden für Schifferstadt“

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Vier junge Schifferstadter, ein Ziel: Mehr Bäume für die Rettichmetropole. Am vergangenen Samstag pflanzte drei Vertreter der Radlergruppe Pedal4Trees – der vierte war per Video aus Wien zugeschaltet – gemeinsam mit Bürgermeisterin Ilona Volk, der Erste Beigeordneten Ulla Behrendt-Roden und der Stadtgärtnerei den ersten von insgesamt 55 Bäumen. Anpacken können sie und das nicht nur beim Graben eines Lochs für „ihren“ Baum: Maximilian Stanischewski, Konstantin Weise, Jan Licht und Dirk Zieger sind im September in sieben Etappen nach Wien geradelt und haben dabei Spenden pro gefahrenen Kilometer gesammelt. Am Bahnweiher steht nun seit Samstag der erste durch Spenden finanzierte Baum: Eine junge Blutbuche. Und das ist nur der Anfang beziehungsweise der Auftakt der Rathausaktion „Baumspenden für Schifferstadt“, an der sich alle Schifferstadterinnen und Schifferstadter ab sofort beteiligen können.



Im Laufe des Winters folgen 19 weitere, von Pedal4Trees erradelte Bäume an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet, nochmal zehn im Winter darauf. Dazu kommen 25 Obstbaumspenden für die Schifferstadter Streuobstwiesen. „Wir könnten gar nicht stolzer sein“, sind sich Volk und Behrendt-Roden einig, „dass vier junge Männer ihre Freizeit dafür nutzen, Schifferstadt grüner zu machen, zeigt wieder einmal wie besonders unsere Stadt ist und was sie so lebens- und liebenswert macht.“ Sie wollen Baumpate werden? Dann wenden Sie sich an Helge Geissler unter der Telefonnummer 06235 / 44237 oder per E-Mail an helge.geissler@schifferstadt.de

