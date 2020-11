Mainz-Ludwigshafen – 679 Corona Neuinfektionen im Vergleich zum Vortrag in Rheinland Pfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

679 Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Aktuell sind damit in Rheinland-Pfalz 9.372 Menschen mit #Covid19 infiziert. 437 von ihnen werden in Krankenhäusern behandelt, 82 intensivmedizinisch.

Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern

Aktuell werden 437 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt. 82 von diesen werden intensivmedizinisch behandelt, 65 der intensivmedizinisch behandelten sind beatmungspflichtig. Insgesamt halten die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser mehr als 1.600 Intensivbetten vor.

Quelle Landesregierung Rheinland Pfalz/Ministerium für Gesundheit und Soziales

Aktuelle Fallzahlen

INSERAT

Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen www.turmrestaurant.de