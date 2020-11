Ludwigshafen – Edeka Scholz ist auch weiterhin Business-Club Partner des SV Waldhof Mannheim 07

Ludwigshafen / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Edeka Scholz ist auch weiterhin Business-Club Partner des SV Waldhof Mannheim 07 und unterstützt damit auch weiterhin unsere Buwe.

Inhaber Andreas Scholz freut sich, weiterhin seinen Verein unterstützen zu können: „Der SVW hat eine große Bedeutung für mich. Es ist selbstverständlich, dass auch vor allem in dieser speziellen gesellschaftlichen Situation die Unterstützung fortgesetzt wird. Es ist immer wieder ein tolles Erlebnis, wenn ich mit meinem Sohn ins Carl-Benz-Stadion gehen kann und unseren SV Waldhof spielen sehe.“

„Wir bedanken uns für die Unterstützung des Edeka Scholz. Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass uns ein weiterer Partner in Zukunft an der Seite stehen wird. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass in der derzeitigen Zeit Verträge verlängert werden. Wir freuen uns auch in Zukunft auf die Zusammenarbeit mit Herrn Scholz“, so SVW-Geschäftsführer Markus Kompp.

Der in Ludwigshafen ansässige Edeka Scholz bietet eine breite Spanne an regionalen Angeboten. Neben einer breiten Produktplakette steht der Servicegedanke bei Edeka Scholz im Vordergrund. So gibt es vor Ort unter anderem eine Weinberatung in der Weinabteilung mit verschiedenen hochwertigen Qualitätsweinen. Auch für die Mittagspause ist der Edeka Scholz der optimale Anlaufpunkt. Die heiße Theke vor Ort bietet eine Vielzahl an möglichen Essensmöglichkeiten.