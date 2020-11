Ladenburg – Wasser auf dem Friedhof Ladenburg wird abgestellt

Ludwigshafen/Metropolregion REhein-Neckar. Unbekannte versuchten bereits am Samstag (31.10.2020) zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Lux-Straße einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte an der Eingangstür. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. INSERAT ... Mehr lesen »