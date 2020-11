Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar 679 Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Aktuell sind damit in Rheinland-Pfalz 9.372 Menschen mit #Covid19 infiziert. 437 von ihnen werden in Krankenhäusern behandelt, 82 intensivmedizinisch. Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern Aktuell werden 437 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt. 82 von diesen werden intensivmedizinisch behandelt, 65 der intensivmedizinisch behandelten sind ... Mehr lesen »