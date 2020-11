Heidelberg – Coronavirus: Bürgerämter regulär geöffnet – Zulassungs- und Führerscheinstelle und Abteilung für Zuwanderungsrecht mit Online-Terminvergabe

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Bürgerämter in den Stadtteilen sind weiter zu den regulären Öffnungszeiten für Bürgerinnen und Bürger geöffnet und bieten vor Ort alle Dienstleistungen in vollem Umfang an. Eine Terminvereinbarung ist derzeit dort nicht erforderlich.

Dies gilt nicht für Besuche bei anderen Abteilungen des Bürger- und Ordnungsamtes, die ihr Publikum nur nach telefonischer Terminvereinbarung empfangen: Terminvereinbarungen bei der Abteilung für Zuwanderungsrecht in der Bergheimer Straße 147 und in der Zulassungs- und Führerscheinstelle in der Pleikartsförster Straße 116 werden online unter https://tevis-online.heidelberg.de/ vergeben. Laufkundschaft der Zulassungsstelle muss mit längeren Wartezeiten rechnen.

Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der städtischen Mitarbeitenden bittet die Stadt Heidelberg, persönliche Besuche und Vorsprachen in den Bürgerämtern, in der Zulassungs- und Führerscheinstelle, in anderen Abteilungen des Bürger- und Ordnungsamtes sowie auch in allen städtischen Ämtern und Dienststellen auf das Notwendigste zu beschränken. Persönliche Zusammentreffen sollen dadurch reduziert und Warteschlangen vermieden werden. Wo immer es möglich ist, sollten Angelegenheiten schriftlich, telefonisch oder auf digitalem Weg erledigt oder besprochen werden und Unterlagen nicht persönlich, sondern per Post oder E-Mail eingereicht werden. Bei allen Bürgerämtern in den Stadtteilen ist auch ein direkter Post-Einwurf möglich.

Ein großer Teil der städtischen Dienstleistungen kann bereits über Online-Services in Anspruch genommen werden: Auf der städtischen Internetseite www.heidelberg.de/formulare stehen zahlreiche Formulare und Dienste zur Verfügung. Anträge und Vordrucke können so bequem zu Hause am Computer ausgefüllt und an das zuständige Bürgeramt oder Amt geschickt werden.

In den öffentlichen Gebäuden der Stadt Heidelberg wie beispielsweise dem Rathaus und den Bürgerämtern in den Stadtteilen gelten weiterhin eine Maskenpflicht und die Hygiene- und Abstandsregeln.

Ergänzend: Alle Bürgerämter der Stadt Heidelberg bleiben am Dienstag, 10. November 2020, geschlossen. Grund dafür ist die Prüfung der eingereichten Unterschriften des Bürgerbegehrens zum Ankunftszentrum für Flüchtlinge. Für dringende Fälle ist das Bürger- und Ordnungsamt von 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 06221 58-20580 zu erreichen. Die Kraftfahrzeugzulassung und die Führerscheinstelle in der Pleikartsförster Straße 116 haben geöffnet.

