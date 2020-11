Frankenthal – Friedhofsspaziergänge mit Bürgermeister Bernd Knöppel

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu Spaziergängen über die Frankenthaler Friedhöfe lädt Bürgermeister Bernd Knöppel an fünf Samstagen im Oktober und November ein. Der Auftakt findet am Samstag, 17. Oktober, 10 Uhr, auf dem Friedhof Flomersheim statt. Bis Ende November folgen die weiteren Fried-höfe. „Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger in die weiteren Planungen der Friedhöfe miteinbe-ziehen und ihre Vorstellungen erfahren”, erläutert Knöppel. Vor Ort können Fragen gestellt und Wünsche zur zukünftigen Gestaltung der Friedhöfe formuliert werden.

Termine im Detail

Die Spaziergänge finden, jeweils samstags um 10 Uhr statt: Am 17. Oktober in Flomersheim, am 24. Oktober in Eppstein, am 7. November in Studernheim, am 21. November in Mörsch und am 28. November auf dem Hauptfriedhof. Treffpunkt ist an den Trauerhallen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Vor Ort gelten die aktuellen Bestimmungen der Corona-Bekämpfungsverordnung.

Hintergrund: Perspektivplanung Hauptfriedhof

Gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekturbüro Hofmann und Röttgen hat der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) eine Perspektivplanung für den Hauptfriedhof entwi-ckelt. Ziel ist, die Flächen des Hauptfriedhofes in Frankenthal im Hinblick auf den Wandel der Bestattungskultur in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln. Anhand dieses Konzeptes soll der Hauptfriedhof zukünftig gestaltet werden. In dem Konzept werden mögliche neue Grabtypen wie die Naturnahe Beisetzung und das pflegefreie Sarggrab vorgestellt. Daneben liegt ein Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung der auf dem Hauptfriedhof vorhandenen Freiflächen. Hier werden Beispiele für eine künftige Belegung mit Gräbern und Grabstätten gemacht. Das gesamte Konzept ist als pdf auf www.frankenthal.de/ewf unter „Aktuelles“ zu finden. Über Rückmeldungen freut sich der Be-reich Friedhofswesen unter 06233 89 684 oder per E-Mail an ewf-friedhofswesen@frankenthal.de.