Speyer – Jusos Speyer schließen sich Meinung der Oberbürgermeisterin an

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

INSERAT

Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen www.turmrestaurant.de

Die Jusos Stadtverband Speyer schließen sich der Meinung von Oberbürgermeisterin Seiler an, die gestern auf der Homepage der Stadt Speyer veröffentlicht wurde. „Die Anpassung der Maßnahmen an das Infektionsgeschehen vor Ort und das somit verbesserte Verständnis der Maßnahmen in den jeweiligen Städten und Gemeinden hätte bei der großen Mehrheit der Mitbürgerinnen und Mitbürger für mehr Akzeptanz gesorgt. Nur die Akzeptanz und das Verständnis der Maßnahmen sorgen dafür, dass die Maßnahmen mit Herz und Verstand vor Ort umgesetzt werden“ so Noah H. Claus, Vorsitzender der Jusos Stadtverband Speyer.

Die Maßnahmen sind für uns alle anstrengend. Besonders die gastronomischen und die kulturellen Einrichtungen trifft es durch die neuen Maßnahmen hart. Deshalb sind wir alle gefragt sie zu unterstützen und wir als Jusos freuen uns schon auf ein leckeres bestelltes Essen während unserem nächsten digitalen Treffen.

Noah H. Claus

Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Speyer West und Erlich

Vorsitzender der Jusos Stadtverband Speyer