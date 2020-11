Schwetzingen – Unfall auf der Mannheimer Landstraße/#L597

Rhein-Neckar-Kreis, Schwetzingen, Mannheim (ots)

Um kurz nach 21 Uhr am 01.11.2020 missachtete eine aus dem Langen Sand kommende 22-jährige Mercedes-Fahrerin aus dem Rhein-Neckar-Kreis die Vorfahrt eines auf der Mannheimer Landstraße in Richtung Friedrichsfeld fahrenden 21-jährigen BMW-Fahrers. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß zwischen beiden PKW. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Während der 21-jährige BMW-Fahrer nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte, verblieb die Unfallverursacherin zur Beobachtung im Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 23.000 Euro. Die Mannheimer Landstraße/L597 war während der Unfallaufnahme zwischen B 535 und Brühler Landstraße bis 00:15 Uhr am Montagmorgen voll gesperrt.