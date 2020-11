Mutterstadt – Wasserversorgung auf den Friedhöfen unterbrochen

INSERAT

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs mussten auf dem Neuen Friedhof in Mutterstadt die Wasserversorgung abgestellt werden. Die Reparatur wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr erfolgen, da das defekte Ersatzteil noch nicht geliefert werden kann. Zur Wasserversorgung für die Gräber stehen am Nebeneingang zwei Wasserbehälter zur Verfügung. Die Behälter bleiben bis zum ersten Frost auf dem Friedhof stehen. Ebenfalls kann Wasser in den Toiletten oder hinter der Leichenhalle am Wasserhahn geholt werden.

Das Wasser auf dem Alten Friedhof wird noch ca. zwei bis drei Wochen laufen und wird dann ebenfalls abgestellt.

Über die Fertigstellung der Reparaturarbeiten wird informiert.