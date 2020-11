Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – 17. Todesfall in Mannheim / 243. Aktuelle Meldung zu Corona 02.11.2020

1. Aktuelle Fallzahlen – 17.Todesfall in Mannheim – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 2464

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen siebzehnten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alte Frau aus Mannheim ist in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben.

Dem Gesundheitsamt wurden bis heute Nachmittag, 02.11.2020, 16 Uhr, 64 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 2464.

Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt zu den positiv getesteten Fällen auf, sobald der Laborbefund im Gesundheitsamt vorliegt. Im ersten Schritt ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen der nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen. Diese werden nach Entscheidung und fachlicher Einschätzung durch das Gesundheitsamt auf das Virus getestet.

Die Mehrzahl der positiven Fälle stammt von Infektionen im direkten Kontakt, also engen Kontaktpersonen von bereits positiv gemeldeten Fällen, die sich auch schon in Quarantäne befinden. Es sind sowohl mehrere Cluster (Anhäufung von Fällen in bestimmten Gruppen z.B. Betrieb, Familien und Vereine, etc.) zu beobachten, als auch Einzelfälle außerhalb solcher Cluster.

Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Bislang sind in Mannheim 1576 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 871 akute Fälle.

Sobald das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg die Inzidenz für den Stadtkreis Mannheim veröffentlicht, ist sie unter www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/aktuelle-rechtsvorschriften/inzidenzzahl einsehbar.

2. Neue Corona-Verordnung

Mit Beschluss vom 1. November 2020 hat die Landesregierung ihre Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-Verordnung) erneut geändert. Die Corona-Verordnung in der ab 2. November 2020 gültigen Fassung findet sich hier: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

3. Bildungseinrichtungen

Bildungseinrichtungen wie Musikschulen, Kunstschulen, Jugendkunstschulen, Archive und Bibliotheken können demnach weiter geöffnet bleiben. Auch hier sind jedoch die entsprechenden Hygienevorgaben zu beachten.

4. Stadtbibliothek Mannheim bleibt geöffnet

Die Stadtbibliothek Mannheim und ihre Zweigstellen bleiben weiterhin geöffnet, öffentliche Veranstaltungen können indes bis auf weiteres nicht stattfinden. Wo möglich werden geplante Veranstaltungen in entsprechende Online-Formate übertragen. Die umfangreichen digitalen Angebote wie Onleihe, Musikstreaming freegal, das internationale Presseportal Pressreader, die Datenbanken und das neue Filmstreamingangebot filmfriend stehen weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. Alle Angebote sind mit gültigem Bibliotheksausweis kostenlos nutzbar. Der kostenlose Lieferdienst „Medien-on-Tour“ bringt innerhalb Mannheims Medien frei Haus: Interessierte können entweder telefonisch unter 0621/293-8933 oder per E-Mail an stadtbibliothek.medien@mannheim.de ihren Medienwunsch abgeben.

Weitere aktuelle Informationen unter http://www.stadtbibliothek.mannheim.de.

5. Städtische Musikschule Mannheim

Die Städtische Musikschule Mannheim bleibt weiterhin geöffnet, öffentliche Konzertveranstaltungen können indes bis auf weiteres nicht stattfinden. Öffentliche Musikschulen werden analog zu den allgemeinbildenden Schulen behandelt.

Weitere aktuelle Informationen unter https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/musikschule.

6. Jugendtreffs und Jugendhäuser – Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Jugendtreffs und Jugendhäuser sowie weitere Angebote der Jugendarbeit bleiben weiterhin unter Einhaltung der schon bisher geltenden strengen Hygieneauflagen geöffnet. Weitere Infos unter:http://www.majo.de. Es gelten an die vorhandenen Räumlichkeiten angepasste Teilnahmebegrenzungen sowie die durchgehende Maskenpflicht. Möglich sind feste Gruppenangebote, Spielangebote mit Abstandsregeln, ein Spieleverleih oder Online-Angebote.

7. Psychologische Beratungsstellen und Frühe Hilfen

Die Psychologischen Beratungsstellen / Erziehungsberatungsstellen aller Träger und auch die Frühe Hilfen-Stelle bleiben weiterhin geöffnet, soweit möglich werden Beratungen telefonisch oder auf elektronischem Wege angeboten. Persönliche Gespräche sind nur nach Terminvereinbarung möglich. Die Kontaktdaten sind hier zu finden:

https://www.mannheim.de/de/service-bieten/kinder-jugend-familie-und-senioren/familie/erziehungsberatung-psychologische-beratungsstelle und https://www.mannheim.de/de/service-bieten/kinder-jugend-familie-und-senioren/familie/fruehe-hilfen.

8. Schulen und Kitas

Schulen und Kindertagesstätten bleiben unter Beachtung der Hygienevorgaben weiterhin geöffnet. Sofern es hier neue Verordnungen des Landes gibt, werden wir darüber informieren.

9. ABG-Recyclinghof Friesenheimer Insel geschlossen

Der Recyclinghof in der Max-Born-Straße auf der Friesenheimer Insel bleibt bis einschließlich Mittwoch, 04. November 2020, geschlossen.