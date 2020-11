Mannheim – Diakoniepunkt Konkordien nach Covid-19 Fällen wieder geöffnet! Hilfe für bedürftige Menschen an offenen Fenstern

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Diakonisches Werk Mannheim) – Eine gute Nachricht in Corona-Zeiten: Der Diakoniepunkt Konkordien konnte am 02. November wieder geöffnet werden. Die „kleine Vesperkirche“ in der Mannheimer Innenstadt musste am 16. Oktober vorübergehend schließen, da zwei Mitarbeiterinnen positiv auf Covid-19 getestet wurden. „Die Mitarbeiterinnen sind wieder gesund“, berichtet Petra Casper, Leiterin des Diakoniepunkts Konkordien, „wir sind alle fit und freuen uns sehr, endlich wieder für unsere Kund*innen da sein zu können“.

Wichtige Hilfe während der Corona-Einschränkungen

Die Hilfe für bedürftige Menschen ist wichtiger denn je. Immer mehr Menschen geraten

durch die Corona-Pandemie in finanzielle Nöte, darunter auch viele Rentner*innen, die in der Nähe des Diakoniepunkts gegenüber der CityKirche Konkordien leben. Sie beziehen oft eine schmale Rente und sind auf Nebenjobs angewiesen, die aber wegen der

Pandemie weggefallen sind. Auch suchen mehr und mehr Wohnsitzlose Hilfe am

Diakoniepunkt.

Lebensmittel und warmes Essen durch offene Fenster

Seit Beginn der Corona-Pandemie versorgt der Diakoniepunkt bedürftige Menschen mit

geringem Einkommen mit warmen Mittagessen und Lebensmitteltüten. Essen und Tüten

werden über offene Fenster nach außen gereicht, die Kund*innen betreten nicht das

Gebäude. Die Mitarbeiter*innen arbeiten unter strengen Hygiene-Vorschriften. Bei der

Lebensmittel-Ausgabe tragen alle Handschuhe sowie Nasen-Mundschutz. Zudem werden

alle Oberflächen sowie die Fenster regelmäßig desinfiziert. „Wir freuen uns immer über Spenden“, sagt Petra Casper, „vor allem Lebensmittel und Hygiene-Artikel sind

willkommen“. Die Spenden werden direkt an die Menschen vor den Fenstern

weitergegeben.

Der Diakoniepunkt Konkordien hat von Montag bis Freitag immer von 11:00 bis 13:00 Uhr

geöffnet. In dieser Zeit können auch Lebensmittel und Hygiene-Artikel abgegeben werden, Kleiderspenden oder Hausrat können jedoch in den nächsten vier Wochen nicht

angenommen werden. Der Kleiderverkauf ist dennoch ebenfalls in diesem Zeitraum

möglich, allerdings müssen sich Kund*innen vorher unter der Tel-Nummer: 0621-

97665700 anmelden und einen Termin vereinbaren. Aus Corona-Gründen dürfen immer

nur zwei Personen gleichzeitig den Verkaufsraum betreten.