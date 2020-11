Heidelberg – Corona: Städtische Einrichtungen im November!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Landesregierung hat wegen des deutlichen Anstiegs von Neuinfektionen die Corona-Verordnung erneut geändert. Die Änderungen sind seit dem 2. November 2020 in Kraft. Das hat auch Auswirkungen auf viele städtische Einrichtungen:

Stadtverwaltung bleibt erreichbar

Die Heidelberger Stadtverwaltung bietet den Bürgerinnen und Bürgern trotz Corona-Pandemie weiterhin alle Dienstleistungen in vollem Umfang an. Alle Bürgerämter und Dienststellen bleiben regulär geöffnet. Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der städtischen Mitarbeitenden ist es allerdings erforderlich, persönliche Zusammentreffen zu reduzieren und Warteschlangen zu vermeiden. Die Stadt Heidelberg bittet daher die Bürgerinnen und Bürger, persönliche Besuche und Vorsprachen auf das Notwendigste zu beschränken und vorab einen Termin mit den Ämtern und Dienststellen zu vereinbaren

Stadtbücherei bleibt weiterhin geöffnet – viele Hilfen für Schüler

Die Stadtbücherei Heidelberg in der Poststraße bleibt im November zu den normalen Zeiten für das Publikum geöffnet. Weiterhin gilt eine Obergrenze von maximal 100 Personen, die sich gleichzeitig in den Ausleihräumen aufhalten dürfen. Zutritt haben Büchereikundinnen und –kunden mit gültigem Benutzerausweis. Neuanmeldungen sind jederzeit möglich. Auch der Bücherbus fährt seine Haltestellen an. Infos zu den Haltezeiten unter www.stadtbuecherei.heidelberg.de.

Das Live-Kulturprogramm der Stadtbücherei ist im November ausgesetzt. Alle Veranstaltungen im Hilde-Domin-Saal sind gestrichen oder werden verschoben. Das Literaturcafé bleibt den ganzen November geschlossen. Für Schülerinnen und Schüler gibt es weiter Hilfen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbücherei – per E-Mail. Voraussetzung für die kostenlose Beratung ist ein gültiger Büchereiausweis. Der Kontakt erfolgt über referatecoach@heidelberg.de. Zudem bietet die Stadtbücherei kostenfreie Zugänge zu verschiedenen Lernplattformen und eine Auswahl an Schülerhilfen über die eAusleihe an. Weitere Informationen auf www.stadtbücherei.heidelberg.de

Kurpfälzisches Museum muss im November schließen

Betroffen von der Änderung der Corona-Verordnung des Landes sind auch die Museen in Heidelberg. Bis 30. November bleiben sie geschlossen, so auch das Kurpfälzische Museum Heideberg. Das Museum verweist für die Zeit der Schließung auf sein umfangreiches Online-Angebot zu den beiden aktuellen Ausstellungen „Friedrich Dürrenmatt – Karikaturen“ und „Friedrich Hölderlin in Heidelberg: Lange lieb ich dich schon…“. Hier sind unter anderem Ausstellungsinterviews des Kulturjournalisten Jörg Tröger mit Experten zu finden. Außerdem bietet das Museum unter www.museum-heidelberg.de einen Streifzug durch die Höhepunkte seiner Sammlung.

Musikschulbetrieb läuft weiter

Der Unterricht an der Musik- und Singschule wird mit dem bestehenden Hygienekonzept fortgesetzt. Darüber hinaus bleibt die Nutzung einiger schulischer Räume und Kitas für den Musikschulunterricht möglich, auch die Bildungskooperationen mit Schulen und Kitas können fortgeführt werden. Auf öffentliche Konzerte und Vorspiele muss die Musikschule nach der geänderten Corona-Verordnung wie alle anderen Kulturveranstalter verzichten.

Stadtarchiv bleibt geöffnet