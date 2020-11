Haßmersheim – Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruch gestohlen

Haßmersheim/Neckar-Odenwald-Kreis

Ein oder mehrere Täter brachen am Sonntag zwischen 12 und 20 Uhr in ein Wohnhaus im Dreispitzweg in Haßmersheim ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Eigentümer kamen gegen 20 Uhr nach Hause und stellten fest, dass ein Küchenfenster geöffnet war und das Wohnhaus durchsucht wurde. Der oder die Täter entwendeten nach ersten Einschätzungen Schmuck und Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen hat das Polizei Mosbach aufgenommen, Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.