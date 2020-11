Bad Dürkheim – 3 rumänische Saisonarbeiter versuchten in den Wertstoffhof Friedelsheim zu gelangen – Securitymitarbeiter konnten die Täter stellen

Bad Dürkheim/Friedelsheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Am 01.11.2020 gegen 19:00 Uhr versuchten 3 Täter Gegenstände vom Wertstoffhof in Friedelsheim zu entwenden. Security Mitarbeiter konnten beobachten wie die Täter mit einem LKW der Marke Nissan, mit rumänischen Kennzeichen, vorfuhren und sich unbefugt Zutritt zum Geländen verschafften. Das Gelände wurde umgehend umstellt und die Täter festgenommen. Sie räumten ein, über den Zaun geklettert zu sein und in den Containern nach Elektro- und Metallschrott gesucht zu haben. In ihrem Fahrzeug konnten diverser Schrott, wie Waschmaschinen und Fahrräder aufgefunden werden. Woher dieser Schrott stammt ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Alle drei sind rumänische Saisonarbeiter in einem Betrieb in Zeiskam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Hinterlegung einer Sicherheitsleistung, wurden sie von ihrem Chef abgeholt. Gegen sie wird nun wegen Einbruchsdiebstahl ermittelt.