Ludwigshafen – Polizeieinsätze im innerstädtischen Bereich

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Polizeieinsätze im innerstädtischen Bereich – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte; Gefährliche Körperverletzung; Räuberischer Diebstahl einer Colaflasche

Ludwigshafen – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – In der Samstagnacht des 31.10.2020 kam es gegen 23:30 Uhr zunächst zu einer Sachbeschädigung im Hauptbahnhof Ludwigshafen. Hier hat ein 25 – Jähriger aus Ludwigshafen eine Glasscheibe mit einem Stein eingeworfen. Als die Polizeibeamten die Identität des Mannes feststellen wollten, verhielt sich dieser äußerst aggressiv und nahm eine Kampfhaltung ein. Nachdem dem Mann der Einsatz des Tasers angedroht wurde, konnte er durch die Polizisten zu Boden gebracht werden. Der Fesselung versuchte er sich durch Winden und Sperren der Arme zu entziehen. Nach einer weiteren Androhung des Tasers konnte der Mann schlussendlich an Armen und Beinen gefesselt werden. Da er sich auch weiterhin aggressiv und sprunghaft verhielt, wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen. Der 25 – Jährige war alkoholisiert und hatte 1,05 Promille. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiterhin zog er sich bei der Widerstandshandlung eine Beule an der Stirn zu. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung

Am späten Freitagabend, den 31.10.2020 gegen 22:30 Uhr kam es in der Dörrhorststraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der 31 – Jährige aus Ludwigshafen lief, nachdem er eine Bar in der Kaiser-Wilhelm-Straße verlassen hatte, die Dörrhorststraße entlang. Hierbei bemerkte er, dass er von einer Personengruppe mit vier Frauen und zwei Männern verfolgt wurde. Plötzlich wurde er von einer der Frauen und den beiden Männern unvermittelt und ohne erkennbaren Grund mit den Fäusten gegen den Oberkörper geschlagen und gegen die Beine getreten. Eine der Personen hat ihm dann eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen, wodurch der 31 – Jährige zu Boden gestürzt ist. Danach sind die unbekannten Täter davongelaufen. Der Mann erlitt durch den Angriff mehrfache Rippenfrakturen, multiple Prellungen und starke Schmerzen. Die unbekannten Täter konnten nicht mehr angetroffen werden. Der 31 – Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Ludwigshafen – Räuberischer Diebstahl einer Colaflasche mit Körperverletzung

Am Samstagabend des 31.10.2020 um 21:00 Uhr kam es in der Ludwigstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Eine 49 – jährige Frau aus Ludwigshafen befand sich zum Einkaufen in der Netto-Filiale in der Ludwigstraße. Hiernach verstaute sie ihren Einkauf im Fahrradkorb, um dann nach Hause zu fahren. Plötzlich bemerkte sie, wie ihr ein 21 – Jähriger aus Speyer eine Cola-Flasche aus dem Fahrradkorb entwenden wollte. Als sie sich umdrehte und ihn aufforderte, die Flasche im Korb zu belassen und nach dieser griff, hat der Mann ihr unvermittelt gegen den Kopf geschlagen. Bei dem 21 – Jährigen befand sich noch ein weiterer gleichaltriger Mann aus Worms, der bei der Tat anwesend war, aber nicht aktiv mitwirkte. Ein unbeteiligter Zeuge hat die beiden 21 – Jährigen von der Frau getrennt, bis die Polizei die Männer festnehmen konnte. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert mit 1,63 und 2,41 Promille. Sie wurden für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen. Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz