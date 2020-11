Billigheim – Motorradfahrer tödlich verunglückt

Billigheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar.

Am Samstag, gegen 11.15 Uhr, befuhren zwei Motorradfahrer die Landesstraße von Katzental in Richtung Billigheim. Unmittelbar vor Ortseingang Billigheim geriet einer der Zweiradfahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte dabei einen entgegenkommenden Pkw Audi. Das Kraftrad kam in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Der aus Limbach stammende, 70-jährige Motorradfahrer, erlitt schwere Verletzungen und ver-starb an der Unfallstelle.

Der Audifahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.