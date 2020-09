Mannheim – Kultur am Neckar: Mannheim Kinokult Open Air!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum zweiten Mal präsentiert das Kulturamt der Stadt Mannheim in Kooperation mit dem Quartiermanagement Neckarstadt-West und Alter eine spätsommerliche Open-Air-Kino-Reihe. Am Montag 7. September sowie an den Dienstagen 8. und 15. September wird der beliebte Aktionsraum von „Alter“ am Alten Messplatz jeweils ab 20 Uhr zum Kinosaal. Alle Filme haben einen Bezug zu Mannheim.

Den Auftakt macht am 7. September der Kriminalfilm „Wer fuhr den grauen Ford?“ aus dem Jahr 1950 mit dem beliebten Schauspieler Otto Wernicke und Wolfgang Neuss in seiner ersten Rolle als Gangsterboss. Vorbild für das Drehbuch war der legendäre Mannheimer Postraub ein Jahr zuvor. Gedreht wurde an Originalschauplätzen in Mannheim und Umgebung, von Seltenheit sind die Originalaufnahmen des Films auf der Autobahneinfahrt, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden.

Am 8. September folgt „Die Welt der Wunderlichs“, eine unterhaltsame Familienkomödie aus dem Jahr 2016, die ebenfalls teilweise an Originalschauplätzen in Mannheim und Umgebung gedreht wurde. Die alleinerziehende Mimi Wunderlich ist am Rande des Nervenzusammen-bruchs, als ihr eine Talent-Show eine zweite Chance gibt – wäre da nur nicht ihre hochneurotische Familie, die sie unbedingt zu ihrem Auftritt begleiten will… Mit viel Musik von Regisseur Dani Levy turbulent in Szene gesetzt, mit Katharina Schüttler, Peter Simonischek, Christiane Paul und Hannelore Elsner hochkarätig besetzt und 2017 für den Deutschen Filmpreis nominiert.

Zum Abschluss am 15. September gibt es herausragende Kurzfilme aus dem Mannheimer Festival für junge Filmemacherinnen „Girls Go Movie“, die im Wettbewerb sowohl Jury als auch Publikum begeisterten. Gezeigt werden Filme von Aisha Abo-Mostafa, Veronika Bolotina, Nora Johanna Brockamp, Alma Buddecke, Aruna Gallas, Anja Giele, Matisse Gonzalez, Johanna Herrmann, Anfisa Hill, Lilith Jörg, Julia Maier, Majda Sehovic und Marleen Valin.

Das Mannheim Kinokult Open Air wird präsentiert vom Kulturamt Mannheim in Zusammenarbeit mit dem Quartiermanagement Neckarstadt-West und Alter mit Unterstützung von Girls Go Movie und der Filmakademie Baden-Württemberg.

Termine und Filme im Überblick:

Montag, 7. September 2020 // STADTRÄUBER

Vorfilm: AMOUR FOU

von Florian Werzinski, D 2015

Hauptfilm WER FUHR DEN GRAUEN FORD?

Kriminalfilm von Otto Wernicke, D 1950, 94 min, ab 12 J.

Vor genau 70 Jahren feierte der Film von und mit dem beliebten Schauspieler Otto Wernicke („M“ von Fritz Lang) in Mannheim Premiere. Ein unterhaltsamer Krimi mit seltenen Aufnahmen von Originalschauplätzen in Mannheim und Umgebung.

Dienstag, 8. September 2020 // STADTNEUROSEN

Vorfilm: DIE GEDANKEN SIND FREI

von Lea Thurner, D 2019, 5:02 min

Hauptfilm: DIE WELT DER WUNDERLICHS

Komödie von Dani Levy, D 2016, 103 min, ab 0 Jahren

Hyperaktiv in Mannheim: Die alleinerziehende Mimi Wunderlich ist am Rande des Nervenzusammenbruchs, als ihr eine Talent-Show eine zweite Chance gibt – wäre da nur nicht ihre hochneurotische Familie, die sie unbedingt zu ihrem Auftritt begleiten will… Mit viel Musik von Regisseur Dani Levy turbulent in Szene gesetzt, mit u.a. Katharina Schüttler, Peter Simonischek, Christiane Paul und Hannelore Elsner hochkarätig besetzt und 2017 für den Deutschen Filmpreis nominiert.

Dienstag, 15. September 2020 // STUDENTS‘ SPECIAL

GIRLS GO MOVIE – KURZFILMROLLE

ca. 80 min, ab 12 J.

Herausragende Kurzfilme von Hochschul-Studentinnen und Talenten, die im Rahmen des Kurzfilmfestivals und Coaching-Programms GIRLS GO MOVIE sowohl Jury als auch Publikum begeisterten.

Mit Filmen von Aisha Abo-Mostafa, Veronika Bolotina, Nora Johanna Brockamp, Alma Buddecke, Aruna Gallas, Anja Giele, Matisse Gonzalez, Johanna Herrmann, Anfisa Hill, Lilith Jörg, Julia Maier, Majda Sehovic und Marleen Valin

1.FORTISSIMO 2:28 min , Lilith Jörg (in Anwesenheit der Regisseurin)

2.ACTIONSUNDAY 7:32 min, Anfisa Hill (SSA Internationale Schule für Schauspiel und Acting)

3.GRAVEDAD 10:05 min, Matisse Gonzalez (Filmakademie Baden-Württemberg)

4.HOT DOG 7:41 min, Alma Buddecke, Marleen Valin (Filmakademie Baden-Württemberg)

5.BE(ER) A HERO 5:32 min, Johanna Herrmann (Hochschule der Medien)

6.I DON’T KNOW, 11:44, Veronika Bolotina (Hochschule Mainz)

7.ZWISCHEN DEN FRONTEN, 7:33 min, Nora Johanna Brockamp (vorauss. In Anwesenheit der Regisseurin)

8.DER SCHATTEN DES KALMARS, 11:20 min, Anja Giele

9.AYE AYE, 4:58 min, Majda Sehovic, Julia Maier, Aruna Gallas (Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg)

10.UGLY LITTLE LIAR, 11:01 min, Aisha Abo-Mostafa (Hochschule Mainz)

Alle Filme starten jeweils bei ausreichender Dämmerung ab 20 Uhr auf der Aktionsfläche von „Alter“ in der Dammstr. 1 am Alten Messplatz.

Begrenztes Platzangebot – der Eintritt ist frei.

Es gelten Corona-bedingte Sicherheitsbestimmungen.

Bei ungünstiger Witterung werden Ersatztermine angeboten (Facebook ALTER.Mannheim, Facebook kultur.am.neckar).

Bitte um Beachtung: Der im Programmflyer für den 1. September angekündigte Auftakt des „Mannheim Kinokult Open Air“ wird wegen ungünstiger Wetterprognose auf Montag 7. September verlegt!