Ludwigshafen – O’zapft is – Der Pfalzgraf feiert Oktoberfest

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Nach einem gelungen spanischen Abend im Restaurant Pfalzgraf, mit kulinarischen Gaumenfreuden aus den Regionen Spaniens darf man sich im Oktober auf einen weiteren Thementag beim Restaurant Pfalzgraf freuen.





Am Sonntag, den 18.10.2020 feiert das Restaurant Pfalzgraf in Ludwigshafen-Gartenstadt bereits zum zweiten Mal Oktoberfest. Wie es sich für ein Oktoberfest gehört natürlich mit bayrischen Spezialitäten. Selbstverständlich darf das Oktoberfestbier nicht fehlen. Ab 11.00 Uhr heißt es dann in der Gartenstadt: O’zapft is. Der Pfalzgraf ist am 18.10.2020 durchgehend von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet.

Um eine rechtzeitige Reservierung wird gebeten.

0621/ 58 89 58 10

www.restaurant-pfalzgraf.de