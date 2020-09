Ludwigshafen – Ernst-Bloch-Zentrum: Vernissage zur Sonderausstellung mit Werken von Claus Stolz!

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund der positiven Resonanz des ersten kleinen Live-Konzerts in Hockenheim mit Me and The Heat folgt das zweite Live-Konzert mit Dougie & The Blind Brothers ebenfalls in der Trattoria Aquaria am Aquadrom. Es findet am 05.09. natürlich unter Einhaltung der vorgegebenen Pandemie-Bedingungen statt. Schon nach dem letzten Konzert im August ... Mehr lesen »