Ludwigshafen – BASF und Maincal kooperieren bei der Markteinführung von Südamerikas erstem mit Infinergy® hergestellten Sicherheitsschuh!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/BASF SE) – Die führende argentinische Schuhmarke Maincal geht eine Partnerschaft mit BASF ein, um den ersten Sicherheitsschuh in Südamerika auf den Markt zu bringen, der mit Infinergy®, expandiertes Thermoplastisches Polyurethan (E-TPU), hergestellt wird. Voran SportSafe, die neue Sicherheitsschuhserie von Maincal, ermöglicht den Trägern von Sicherheitsschuhen, sich Dank des Rückstellverhaltens dauerhaft komfortabel zu bewegen und zu arbeiten. Infinergy® verbessert den Voran SportSafe mit überlegener Reaktivität, Komfort und Haltbarkeit.

SportSafe Energy wurde für Arbeitnehmer in der Automobil-, Lebensmittel- und Logistikindustrie sowie in anderen anspruchsvollen Arbeitsbereichen entwickelt, die über lange Zeiträume außergewöhnlichen Komfort benötigen. Das Design ist vielseitig, so dass das gleiche Paar Schuhe zur Arbeit und außerhalb des Arbeitsplatzes getragen werden kann.

“Die Einführung ist das Ergebnis einer Innovationsstrategie, mit der wir unsere Produkte in den wichtigsten Branchen des Landes präsent gemacht haben. Die Allianz mit BASF und die Aufnahme ihrer einzigartigen Technologie in die SportSafe Energy-Linie von Voran wird auf dem Markt große Erwartungen wecken. Dies wird uns auch bei unseren Expansionsplänen auf den internationalen Märkten helfen und zum jährlichen Wachstum des Unternehmens beitragen”, sagt Pablo López Calí, kaufmännischer Direktor von Maincal.

Das Flaggschiffmodell der Voran SportSafe-Linie, Energy 420G, erhielt eine internationale Auszeichnung “Best in Show” auf dem NSC 2019 Congress & Expo, einer jährlichen Veranstaltung, die die führenden Unternehmen im Bereich der industriellen Sicherheit in den Vereinigten Staaten zusammenbringt.

Das Elastopan® der BASF wird auch in der Ultragrip-Sohlen-Technologie eingesetzt, die eine höhere Haftung und Gleitbeständigkeit auf den anspruchsvollsten Oberflächen bietet. Ultralight®-Polyurethan ist ein weiteres Element, das in der Technologie verwendet wird und dem Schuh mehr Komfort, Haltbarkeit und Leichtigkeit verleiht.

“Es war nicht einfach, die neue Technologie und das neue Design zu kombinieren, aber wir sind stolz darauf, diese Herausforderung gemeinsam mit einem führenden Hersteller von Sicherheitsschuhen in Argentinien gemeistert zu haben. Während Maincal mit seinem Innovationslabor, seinem Designteam und seiner Produktionskapazität mit 300 Mitarbeitern dazu beitrug, lieferte BASF eine Spitzentechnologie, die überlegenen Komfort und langfristige Haltbarkeit bietet“, sagt Juan Martin Nasi, Polyurethan-Spezialist, Performance Materials, Südamerika, BASF.

Zusätzlich zu seinem sportlichen Aussehen und Gefühl verfügt SportSafe über eine Aluminium-Zehenkappe, die 40% leichter als herkömmlicher Stahl ist. Sie bietet eine zusätzliche Sicherheitskomponente, da sie gut sichtbar und reflektierend ist. Das Design seiner Sohle ist von den natürlichen Fußbewegungen inspiriert und bietet eine größere Stabilität bei gleichzeitiger Reduzierung der Ermüdung.

Acht SportSafe-Modelle werden in verschiedenen Farben mit Textil- und Leder-Optionen

auf den Markt kommen. Alle werden online und im Maincal-Vertriebsnetz erhältlich sein.

Für weitere Informationen: http://infinergy.basf.com, http://footwear.basf.com

Über BASF

Chemie für eine nachhaltige Zukunft, dafür steht BASF. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden €. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com.

Über den Bereich Performance Materials der BASF

Der Bereich Performance Materials der BASF bündelt das gesamte werkstoffliche Know-how der BASF für innovative, maßgeschneiderte Kunststoffe unter einem Dach. Der Bereich, der in vier großen Branchen – Transportwesen, Bauwirtschaft, industrielle Anwendungen und Konsumgüter – aktiv ist, verfügt über ein breites Portfolio von Produkten und Services sowie ein tiefes Verständnis für anwendungsorientierte Systemlösungen. Wesentliche Treiber für Profitabilität und Wachstum sind unsere enge Zusammenarbeit mit den Kunden und ein klarer Fokus auf Lösungen. Starke F&E-Kompetenzen bilden die Basis für die Entwicklung innovativer Produkte und Anwendungen. 2019 betrug der weltweite Umsatz des Bereichs Performance Materials 6,06 Milliarden €. Mehr Informationen im Internet unter: www.plastics.basf.com.

Über Maincal

Maincal S.A. ist ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Sicherheitsschuhen in Argentinien. Das 1960 in der Stadt Rosario, Provinz Santa Fe, gegründete Unternehmen hat einen Weg des kontinuierlichen Wachstums eingeschlagen und sich auf die Herstellung von Schuhen für den professionellen Gebrauch spezialisiert. Heute hat es eine prestigeträchtige Position in der Branche erreicht, die sich permanent auf Qualität, Forschung, Technologie und Innovation bei der Herstellung Ihrer Produkte konzentriert.

Mit seinen Funktions- und Voran-Marken beliefert es die wichtigsten Industriezweige des Landes, mit einer herausragenden Beteiligung in Schlüsselsektoren wie Automobil, Stahl, Öl, Energie und Bergbau. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein ausgedehntes landesweites Handelsnetz, das aus industriellen Eisenwarengeschäften, Händlern für persönliche Schutzausrüstung und Einzelhändlern besteht.