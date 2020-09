Ludwigshafen – 90-jährige fällt nicht auf Enkeltrick rein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am Dienstagnachmittag erhielt eine 90-jährige Seniorin einen Anruf von ihrem vermeintlichen Enkel. Der Anrufer habe der Seniorin gegenüber einen Notfall vorgetäuscht, weswegen er Geld bräuchte. Der Seniorin kam der Anruf verdächtig vor und sie legte auf. Nachdem sie sich bei ihrem echten Enkel versichert hatte, dass es ihm gut geht, verständigte sie die Polizei. Durch das vorbildliche Verhalten der Seniorin konnte sie den Betrugsversuch vereiteln und einen Schaden abwenden. Mit diesen Tipps Ihrer Polizei können Sie sich auch gegen die Betrugsmasche schützen:

-Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber

mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie

Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

-Seien Sie auch misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen.

Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige

Verwandte/Bekannte wissen kann.

-Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

-Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehende Personen.

-Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an

unbekannte Personen.

-Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich Ihr Polizei.

-Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die

Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen,

Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu

sensibilisieren und die Täter zu überführen.