Heidelberg – Stadtwerke Heidelberg ist Gewinner beim Energiewende-Award: Ausgezeichnet in der Kategorie „Strom“!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg wurden im Rahmen der internationalen Innovationsplattform „The smarter E Europe“ erneut als Gewinner des Energiewende-Awards ausgezeichnet – in der übergeordneten Kategorie „Strom“. Aus einer deutschlandweiten Erhebung des unabhängigen Markt- und Wirtschaftsforschungsinstituts EuPD Research Anfang des Jahres gingen die Stadtwerke Heidelberg unter den rund 1.800 untersuchten Energieversorgern als einer der Gewinner bei den diesjährigen Energiewende-Awards hervor. Im Vorfeld wurden mittels eines anonymen Mystery Shopping Ansatzes sämtliche in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätigen Energieversorger untersucht und mit Blick auf ihr angebotenes Portfolio an Produkten, Dienstleistungen und Informationen rund um die Energiewende bewertet. EuPD Research analysierte die Angebote der Unternehmen aus Sicht von Endkunden – sowohl aus der Perspektive eines Immobilienbesitzers als auch aus der eines Mieters.

Pluspunkte für die Stadtwerke Heidelberg brachten unter anderem ihre Photovoltaik-Services wie das heidelberg ENERGIEDACH oder heidelberg MIETERSTROM, die Energiesparberatung heidelberg ENERGIESPAR-CHECK sowie ihre E-Mobility-Angebote ein. Zudem bietet der regionale Energieversorger nachweislich herausragende, zertifizierte Ökostrom-Produkte an. Mit diesen und anderen Leistungen ermöglichen das Unternehmen seinen Kunden, sich für Klimaschutz zu engagieren – und gleichzeitig Kosten zu sparen. Der 100-prozentig kommunale Energieversorger deckte damit einen Großteil der Qualitätskriterien in der Kategorie „Strom“ ab und konnte so im vierten Jahr hintereinander seinen Platz unter den Besten sichern.

„Wir freuen uns sehr über diesen erneuten Preis“, sagt Sabrina Günther, Vertriebsleiterin der Stadtwerke Heidelberg Energie. „Die Auszeichnung bietet uns immer wieder einen Ansporn, noch besser zu werden – für unsere Kunden und für noch mehr Klimaschutz.“

Die Stadtwerke Heidelberg

Die Stadtwerke Heidelberg sind einer der größten rein kommunalen Energieversorger mit den Sparten Strom, inklusive Beleuchtung, Gas, Fernwärme und Telekommunikation. Für die Stadt Heidelberg haben sie zudem die Versorgung mit Trinkwasser sowie Finanzierungs- und Koordinationsaufgaben im ÖPNV übernommen und betreiben auch die Schwimmbäder, die Bergbahnen sowie Garagen in Heidelberg. Zusammen mit der Stadt und mit vielen Partnern in der Region bringen sie den Klimaschutz voran und setzen dazu ihren klaren Plan für die Energiewende um: die Energiekonzeption 2020/2030. Ihren Kunden als ihren wichtigsten Partnern beim Klimaschutz bieten sie zahlreiche Services rund um Energiesparen und Klimaschutz an.

Mit 1.070 Mitarbeitern, davon 282 an ein Verkehrsunternehmen entliehenen Mitarbeitern, und einem Umsatz von rund 348,4 Millionen Euro in 2019 ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber in Heidelberg.