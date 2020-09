Dannstadt-Schauernheim – 33. Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe 2020: Film zum Finale

Rhein-Pfalz-Kreis/Dannstadt-Schauernheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Sie steht regelmäßig als Preisträgerin auf der Bühne im Zentrum Alte Schule in Dannstadt. Nun hat die Ludwigshafenerin Edith Brünnler den 33. Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe gewonnen. Mit Ihrem Prosa-Beitrag „Alles Hoguspogus“ hat sie die Jury beim Finale am 28. August 2020 überzeugt und im Saal für viel Unterhaltung gesorgt. Rund 30 mathematische Begriffe hat Norbert Schneider in seinem Gedicht „Recheliewunge“ verarbeitet und bewiesen, dass das Leben nicht immer berechenbar ist. So konnte der Mundart-Autor aus Rehborn nur mittels eines zuvor eingeschickten Audio-Beitrags beim Finale teilnehmen, als Corona-Kontaktperson war Quarantäne angesagt. Die Jury war dennoch klar der Meinung: Norbert Schneider ist der Sieger in der Kategorie „Dichtung in Mundart“.

Auf den zweiten Platz kamen Renate Demuth aus Kaiserslautern mit „Naachtgedangge“ (Dichtung) und Hermann J. Settelmeyer aus Lingenfeld mit „Titanic im Klääformat“ (Prosa). Platz drei belegen Wilfried Berger aus Lobsann mit dem Gedicht „Häämet“ (Dichtung) sowie Maritta Reinhardt aus Wonsheim mit „Friehjer war´s aach net schlecht“ (Prosa).

Aus mehr als 70 Einsendungen hatte die Jury die besten Beiträge in den Kategorien „Dichtung“ und „Prosa“ ausgewählt und 15 Preisträger bestimmt. Diese Mundart-Autoren aus der gesamten Pfalz und den benachbarten Regionen sind beim Finale des 33. Mundart-Wettbewerbs Dannstadter Höhe gegeneinander angetreten. Der Fokus lag in diesem Jahr allein auf den Vorträgen, denn um das Risiko einer Ansteckung mit dem neuen Corona-Virus so gering wie möglich zu halten, konnte das Mundart-Finale 2020 nur in kleiner und sehr reduzierter Form stattfinden. Das galt allerdings nur für das Begleitprogramm und ein großes Publikum, denn das Bühnenbild war dafür erstmals sehr aufwändig und mit viel Liebe zum Detail inszeniert worden. Durch den Abend führte Moderator und Jury-Sprecher Michael Landgraf.

Damit alle Mundart-Freunde dennoch am diesjährigen Finale teilhaben können, hat der Offene Kanal RheinLokal den Abend begleitet. Der Film zum Finale wird am Dienstag, 8. September 2020, um 21.10 Uhr gezeigt. Ab dann ist der Film zudem auf Youtube zu sehen. Über die Homepage der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim www.vgds.de kommt man ab 9. September direkt zum Film.

Hintergrund:

Der Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe

Seit über drei Jahrzehnten gilt es beim Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe, die Pfälzer Mundart lebendig zu halten. Gesucht werden jedes Jahr die besten Beiträge in Pfälzer Mundart in den Kategorien „Dichtung“ und „Prosa“. Mitmachen kann jeder, der sich der Pfälzer Mundart verbunden fühlt, unabhängig vom Wohnort. Veranstaltet wird der renommierte überregionale Wettbewerb gemeinsam von der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim und der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises. Üblicherweise findet das Finale im Mai eines jeden Jahres statt. Wegen der Corona-Pandemie war lange offen, ob es 2020 überhaupt ein Finale im Zentrum Alte Schule in Dannstadt geben wird. Aufgrund der großen Resonanz der Mundart-Autoren und um das Pfälzische über die gesprochene Sprache lebendig zu halten, hat sich die Jury für eine Veranstaltung vor Ort mit mündlichen Vorträgen ausgesprochen. Allerdings wurde die Veranstaltung nur in sehr kleinem Kreis durchgeführt.

Quelle Verbandsgemeindeverwaltung Dannstadt-Schauernheim