Bad Dürkheim – 34.000 Euro für Naturfreundehaus Groß-Eppental

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ortsgruppe Bad Dürkheim-Grethen saniert Terrasse und Dach

Der Bezirksverband Pfalz unterstützt die Ortsgruppe Bad Dürkheim-Grethen mit 34.000 Euro, damit Dach und Terrasse des Naturfreundehauses Groß-Eppental saniert werden können. Altersbedingt ist der Oberflächenbelag der Terrasse beschädigt und Regenwasser bereits in die tragende Betonschicht eingedrungen, so dass es bei Frost im kommenden Winter zu irreparablen Schäden kommen kann. Dies könnte eine Schließung der Terrasse aus Sicherheitsgründen zur Folge haben. Auch muss die Terrassentür erneuert werden, womit die Voraussetzung für einen barrierefreien Zugang geschaffen würde. Der Zahn der Zeit hat auch am Dach genagt, denn die Dachregenrinnen und Regenwasserrohre sind undicht, so dass die Außenwände bei Nässe durch Rinnsale immer wieder feucht werden, was zu langfristigen Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbefall führt. Die Sanierungen am Naturfreundhaus, das nahe Bad Dürkheim-Grethen in einem romantischen Tal liegt, stehen dringend an.

„Das einzigartige Hüttennetz ist ein besonderes Merkmal des Biosphärenreservats Pfälzerwald“, so Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder. Es sei aus touristischen Gründen wichtig, dass es erhalten bleibe, weshalb sich der Bezirksverband Pfalz an den Kosten der Erneuerungsmaßnahmen beteilige. Der Bezirksverband Pfalz stellt seit 2018 jährlich 100.000 Euro zur Verfügung, um bautechnische, hygienische und Brandschutzmängel an Hütten und Häusern im Biosphärenreservat Pfälzerwald zu beheben, da die Vereine die Sanierungen oft nicht allein aus eigenen Mitteln stemmen können.



Liegt in einem romantischen Tal: das Naturfreundehaus Groß-Eppental bei Bad Dürkheim-Grethen

Quelle Bezirksverband Pfalz