Neustadt/Weinstraße – Zwei Wohnungseinbrüche in NW-Königsbach

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Heute Nacht wurde zwischen 03:15 Uhr und 05:00 Uhr in zwei freistehende EFH in der Deidesheimer Straße und der Franz-Kugler-Straße eingebrochen, obwohl in beiden Fällen die Bewohner im OG schliefen. In einem Fall wurde die Bewohnerin wach und begab sich ins EG, wo sie das Licht anschaltete und die Täter daraufhin durch das zuvor aufgehebelte Badezimmerfenster flüchteten. Bei dem zweiten Fall wurde die Terrassentür aufgehebelt und das EG durchsucht. Aus einem Zimmer wurde eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und einem geringen Bergeldbetrag entwenden. Auch hier wurde durch die Bewohner das Licht eingeschaltet, woraufhin die Einbrecher von ihrem Vorhaben abließen und ebenfalls unerkannt flüchteten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt unter der Tel.-Nr. 06321/854390 oder kineustadt@polizei.rlp.de

