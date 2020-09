Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Foto: Eine wichtige Station am Einstelltag für die neuen Azubis: die Einkleidung mit der persönlichen Schutzausrüstung, die die Azubis auf diesem Bild in den Tüten tragen. Den BASF-Werksausweis und die Arbeitskleidung bekommen, die Kollegen und die Ausbilder kennenlernen, Sicherheitseinweisungen erhalten – viel Neues erwartet die neuen Auszubildenden an ihrem ersten Tag ... Mehr lesen »